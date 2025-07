Illuminato il percorso pedonale tra Mercato Saraceno e Monte Castello

Martedì 15 luglio, è stata accesa la nuova illuminazione pubblica lungo il percorso pedonale che collega il centro di Mercato Saraceno alla frazione di Monte Castello. Un intervento atteso e importante, che migliora la sicurezza e l’accessibilità in una zona molto frequentata dai cittadini per attività all’aria aperta.

Presenti durante un sopralluogo notturno la sindaca Monica Rossi, l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Giovannini e il responsabile Edison Next per la pubblica illuminazione, Marco Miranda. L’opera rientra nel più ampio progetto “Smart Land”, promosso da Unica Reti, con l’obiettivo di modernizzare e rendere più intelligenti ed efficienti le reti di servizio pubblico sul territorio. Oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti esistenti (relamping), il piano prevede anche nuove estensioni degli impianti, il potenziamento della videosorveglianza e l’illuminazione architetturale in punti strategici.