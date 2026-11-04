Il sindaco di Sarsina in visita a El Alamein per i caduti italiani del ’42: “Una storia di guerra, affetti e sacrifici” - Gallery

Oltre 40mila anime che, a torto o ragione, sacrificano la loro giovinezza per mantenere fede al giuramento. El Alamein, Egitto, luglio-novembre 1942, gli Alleati diretti da Bernard Montgomery combattono alcune tra le battaglie più cruente e tragiche della Seconda Guerra Mondiale contro le forze dell’Asse italo-tedesco del feldmaresciallo Erwin Rommel.
Solo tra i soldati italiani - costretti a combattere in grave inferiorità di mezzi e risorse, ma senza mai peccare di coraggio, come recita l’iscrizione apposta sul cippo dei Bersaglieri (“Mancò la fortuna, non il valore” ndr.) lungo la strada litoranea che conduce ad Alessandria d’Egitto - si stimano 15mila caduti.
Ogni anno l’Italia rende omaggio ai propri soldati presso il Sacrario Militare Italiano di El Alamein. Alla cerimonia del 2026, svoltasi nei giorni che precedono l’odierna Festa delle Forze Armate, partecipa anche il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini. Nell’ambito di un viaggio organizzato in quell’area del Nord Africa guidato da uno dei migliori e più longevi reporter di guerra italiani: Fausto Biloslavo, autorevole firma e inviato nei luoghi di crisi del quotidiano “il Giornale” e delle testate del gruppo “Mediaset”. Coadiuvato dal prof. Aldino Bondesan dell’Università di Padova.
Un’esperienza nel deserto silente che conserva voci e speranze di uomini che non hanno avuto scelta.