Bagno di Romagna, il sindaco Baccini scrive candidati: 16 temi da gestire subito

Negli ultimi giorni in veste di sindaco del Comune di Bagno di Romagna, Marco Baccini ha scritto ai candidati sindaci del proprio Comune per anticipare una serie di questioni che richiederanno immediata attenzione ed impegno. Nel messaggio Baccini ha elencato 16 temi che, a suo avviso, rappresentano i più importanti progetti in corso per l’ente comunale e per la Comunità, che necessitano di essere gestiti con attenzione e senza eccessive sospensioni temporali. «Si tratta di un elenco strutturale – ha scritto Marco Baccini – che può essere utile al futuro sindaco per avere quadro immediato delle tematiche da approfondire ai fini di una più rapida presa in carico, potendo comunque contare sulla struttura comunale, che è conoscenza di tutto ciò in cui l’ente comunale è coinvolto».

Si tratta di una bella dote, che include opere e progetti già avviati per un valore complessivo di 8.103.000 euro, di cui 4.053.000 euro hanno già la relativa copertura finanziaria. A rimanere scoperti, almeno per ora, sono il Ponte Bailey, per cui, segnala Baccini, «occorre seguire la procedura di ottenimento del finanziamento di 3.050.000 euro» e la riqualificazione di Piazza Martiri 25 luglio 1944, per cui è già pronto un progetto di riqualificazione da 1 milione di euro che può essere usato da subito per intercettare finanziamenti. Nell’elenco compaiono i cantieri già avviati e finanziati del Macello Comunale (160.000 euro), di riqualificazione del Lago di Acquapartita (650.000 euro), di ampliamento della Casa Protetta Camilla Spighi (750.000 euro), di riqualificazione in ostello turistico della Ex scuola di Casanova dell’Alpe (100.000 euro), e di riqualificazione complessiva del Sentiero degli Gnomi (86.000 euro). Tre i progetti già finanziati e che aspettano di essere avviati: la costruzione di una nuova palazzina con 7 nuovi appartamenti di edilizia residenziale protetta a Bordoni, già finanziata nel bilancio comunale per 2.000.000 di euro. La manutenzione delle strade, alla quale sono destinati 217.000 euro e la riqualificazione e restauro del Ponte dei Frati (90.000 euro).

Tra le altre azioni da portare avanti, Baccini indica il sito di Rio Salso, per cui è in corso di definizione il bando per l’assegnazione e la gestione degli immobili e dei terreni circostanti, la questione dei Sentieri del Comero, per cui è in corso una interlocuzione collaborativa con la proprietà del Comero per individuare una soluzione comune e legittima sull’uso pubblico e la gestione di alcune strade e sentieri del Comero, l’apertura di un nuovo parcheggio a Valgianna, l’approvazione del Pug e la gestione del bando di vendita di appartamenti in via del Faggio a Bagno ed infine la gestione di alcune richieste di intitolazione di luoghi pubblici.

Oltre ai progetti anche «una criticità da risolvere con attenzione è quella che riguarda il personale, per il quale sarà necessario – evidenzia Baccini – progettare l’assetto organizzativo della struttura comunale e nominare i nuovi responsabili dei settori comunali, che scadranno dal loro incarico il prossimo 31 luglio, tenendo conto che la responsabile del settore Edilizia ed Urbanistica ha concluso l’incarico a fine maggio mentre il responsabile del settore Affari generali il precedente lo scorso 4 gennaio».