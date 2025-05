Presentato a Roma il cartellone 2025 del Plautus Festival

Una presentazione di prestigio. Tanti gli elogi e i riconoscimenti per un appuntamento storico-culturale, ormai, fisso e di spicco per la Romagna. Molti anche gli intervenuti, a cominciare dall’assessore alla Cultura sarsinate Filippo Colinelli che ha fatto da moderatore, passando per i rappresentati del Centro Diego Fabbri che cureranno gli spettacoli audio-descritti per ipovedenti e ciechi, fino agli sponsor e ai divulgatori storico-letterari. Come Gianluca Suzzi del Bcc di Sarsina o il presidente del Centro studi Plauitini dell’Università di Urbino Roberto Danese. Il Rotary Club Cesena – Valle Savio; il direttore artistico del Plautus Edoardo Siravo e l’omologa del Fabulinus per ragazzi Valentina Donati.

Il programma della kermesse teatrale che animerà Sarsina in estate si aprirà il 6 luglio in occasione del ritorno a Sarsina della Festa Romana. Primo titolo: “Casinaria”, dalla regia di Aureliano Delisi, tratta da “Casina, Pseudolo e Asinara” di Plauto. Sarà ad accesso gratuito. Sabato 12 luglio, in piazzetta Lucio Pisone andrà in scena “Non fui gentile, fui Gentileschi” di Roberto D’alessandro e Federico Valdi con Debora Caprioglio, centrato sulla vita di Artemisia Gentileschi. Venerdì 18 luglio, all’Arena Plautina, “Fra – San Francesco la superstar del medioevo”, monologo intenso, ironico e visionario in cui l’attore Giovanni Scifioni interpreta San Francesco d’Assisi come una “pop star medievale”. Piazzetta Lucio Pisone, domenica 20 luglio, diventerà il palco di attori non vedenti che delizieranno il loro pubblico con un classico della tragedia greca: “Edipo” di Sofocle, ma nella loro versione “Edipo, tragedia cieca”. Due sere dopo sarà la volta di Shakespeare: TeatroZeta Aps proporrà “Amleto - Un granello nell’occhio della mente” dall’adattamento di Jared McNeil e Manuele Morges. Il 23 luglio l’Arena Plautina accoglierà la tragedia plautina “Anfitrione”, di e con Emilio Solfrizzi. Racconti visuali e sonori messi in scena dagli allievi dell’ultimo ciclo della “Ècole Internationale de mime corporel dramatique” di Parigi animeranno piazzetta Pisone venerdì 25 luglio. Anche in audiodescrizione per non vedenti, martedì 29 luglio sarà la volta de “La bisbetica domata” di William Shakespeare, diretta da Roberto Aldorasi e recitata da Amanda Sandrelli.