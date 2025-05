Il Giubileo nei percorsi del Savio, domenica 8 giugno due visite guidate

In questo anno giubilare, la Dmc I Percorsi del Savio, che promuove il turismo di vallata, organizza visite guidate pensate per offrire a visitatori, pellegrini e appassionati un vero e proprio viaggio spirituale nel cuore della Romagna, fra chiese giubilari, antiche pievi, cattedrali, santuari, conventi e abbazie. Si potranno così visitare le antiche pievi di Mercato Saraceno, la basilica benedettina di Santa Maria del Monte di Cesena, l’Eremo di Sant’Alberico, il Santuario di Corzano, le chiese di San Piero in Bagno, e altri luoghi d’interesse turistico e religioso, in un calendario di appuntamenti fino al mese di ottobre.

Domenica 8 giugno sono due le visite guidate in programma. La prima a San Piero in Bagno, dalle ore 9: le due chiese giubilari dedicate a San Pietro in Vincoli e a San Francesco costituiranno il punto di partenza per percorrere la tradizionale passeggiata-pellegrinaggio da San Piero a Corzano, lungo la mulattiera con le stazioni della Via Crucis. In mezzo al bosco, sulla sommità, a 678 metri sul livello del mare, sorgono i ruderi della rocca medievale dei Conti Guidi di Bagno e, nei pressi, il Santuario in cui si venera la sacra icona della Madonna col Bambino. Il ritrovo è per le ore 8.45, di fronte alla chiesa di San Francesco (via Guglielmo Marconi, 3). L’escursione è di livello facile e durerà circa due ore e mezza, per una lunghezza di 3 chilometri.

La seconda è in programma per il tardo pomeriggio: si andrà alla scoperta di due importanti chiese di Mercato Saraceno, in un’escursione lungo il percorso che va dall’antico abitato di San Damiano fino alla rupe di Monte Sasso, con la chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Tutt’intorno, i campi e le vigne dove generazioni di agricoltori hanno vissuto le loro vite di lavoro, spesso confidando nella spiritualità di questi edifici sacri. L’escursione, anche questa di livello facile, ha una durata complessiva di due ore circa, per una lunghezza di 6 chilometri, di cui 1 su strada asfaltata. Partenza alle ore 17, ritrovo presso la pieve dei santi Cosma e Damiano alle ore 16:45.

La quota per partecipare a ciascuna escursione guidata è di 15 euro a persona, con gratuità per i bambini fino ai 6 anni. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena allo 0547 356327, dal martedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00, la domenica dalle ore 09:00 alle ore 15:00.