Il corriere della cocaina a Cesena viveva a Mercato Saraceno: scoperto e arrestato

Pochi giorni fa i poliziotti del Commissariato di Cesena hanno arrestato un albanese, classe 1983 e residente a Mercato Saraceno, con l’accusa di spaccio di cocaina. L’uomo è stato intercettato a seguito di un’attenta ma discreta attività di osservazione: l’albanese era un vero e proprio corriere della cocaina che smerciava ai suoi clienti, lungo tutto il comprensorio cesenate per mezzo di una vettura a noleggio. Un blitz della Polizia lo ha fermato nel corso di una consegna alla guida dell’auto.

All’interno dell’abitacolo venivano rinvenute alcune dosi di cocaina pronte per essere cedute.

Da qui gli accertamenti proseguivano con una perquisizione domiciliare che consentiva il rinvenimento di ulteriore cocaina, per un totale di circa 50 grammi, di 1200 euro in contanti e di un bilancino di precisione normalmente utilizzato nelle fasi di preparazioni delle dosi.

L’uomo pertanto è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e la sostanza, i contanti e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro penale.

L’indomani l’autorità giudiziaria convalidava l’arresto e disponeva la misura dell’obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia giudiziaria.