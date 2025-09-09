Il Comune di Casteldelci contro “Cactus Wind”: «Nei documenti carenze e omissioni»

Ancora più gravi sono le omissioni che il Comune sottolinea nella parte di documentazione del progetto che dovrebbe essere utile a valutare l’impatto idrogeologico, geologico, geotecnico del progetto. Il Comune fa notare come il progetto preveda sbancamenti estesi, rimodellamenti topografici profondi e disboscamenti che rischiano di pregiudicare la stabilità che appena un paio di anni fa, nell’alluvione del 2023 hanno mostrato tutta la loro vulnerabilità. Diversi aerogeneratori sono previsti a ridosso di frane note. Il documento cita anche «l’imponente frana» che da mesi sta comportando la chiusura della strada provinciale 130 tra Balze e Capanne, stessa strada che verrebbe interessata dal passaggio di mezzi eccezionali e dall’interramento del cavidotto di collegamento.