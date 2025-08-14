Guida il camion in E45 con un tasso alcolemico da capogiro: rischia una multa di 9mila euro

Sabato sera un autotrasportatore 38enne straniero, a seguito di un controllo sulla E45 della Polizia Stradale è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato di 3,42 g/l, (quasi 7 volte oltre il consentito per gli automobilisti) un valore enorme aggravato dal fatto che per i conducenti professionali il tasso alcolemico alla guida deve essere 0 g/l. Il conducente è stato sorpreso in una area di servizio a Mercato Saraceno. L’autoarticolato, il cui materiale edilizio proveniente dall’Austria sarebbe dovuto essere trasportato fino alla provincia di Roma, è stato recuperato dal soccorso stradale. La patente di guida è stata ritirata per la successiva revoca in quanto conducente professionale, che rischia a una sanzione fino a 9000 euro.