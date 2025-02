Gestione sostenibile dei boschi: certificazione di prestigio per Valle del Savio e Romagna Forlivese

La gestione delle aree verdi di ‘Sarsina-Mercato Saraceno’, ‘Alto Tevere-Alto Savio’, ‘Alto Rabbi’ e ‘Fantella-Galeata’ rispetta i principi, i criteri e gli indicatori previsti dagli standard internazionali di sostenibilità. Su queste basi le Unioni dei Comuni Valle del Savio e Romagna Forlivese hanno recentemente ottenuto la prestigiosa certificazione Pefc (Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale,) per la Gestione forestale sostenibile dei quattro complessi demaniali.

Questo importante traguardo è stato possibile grazie al finanziamento ricevuto tramite un bando della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del PSR 2014-2020, coordinato dal GAL L’Altra Romagna. “La certificazione PEFC – commenta la Presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio Monica Rossi – rappresenta uno strumento essenziale per migliorare la valorizzazione della multifunzionalità delle foreste che caratterizzano il nostro territorio, promuovendo pratiche di gestione sostenibile e di tutela ambientale. Rispettando gli standard fissati non solo contribuiamo alla valorizzazione del patrimonio boschivo, straordinaria ricchezza ambientale e naturalistica, ma lavoriamo anche per contrastare la crisi climatica e per creare nuove possibilità per l’economia del territorio”.