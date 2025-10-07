Cesena, controlli Nas all’agriturismo: multa per la piscina senza cloro e divieto di balneazione

  • 07 ottobre 2025
Fuori norma i valori del cloro nella piscina
Nelle ultime settimane il Nas di Bologna intensificato l’attività di controllo presso gli agriturismi presenti nelle cinque province di competenza. In una struttura del Cesenate nella Vallata del Savio, a seguito di lettura eseguita con test rapido a reagente chimico su ripetuti campionamenti di acqua della piscina messa a disposizione dell’utenza, i militari potevano riscontrare valori di cloro libero pari a poco più di 0,0 mg/l, ovvero nettamente fuori scala considerato che il range del cloro libero per la balneazione è fissato tra 0,7 e 1,5 mg/l. Premesso che l’acqua di una piscina non adeguatamente addizionata di cloro diventa ambiente ideale per la proliferazione di batteri con conseguente grave rischio alla salute dei bagnanti, i militari procedevano a far sgombrare la vasca e a diffidare il titolare alla continuazione della balneazione. Analogamente si contestava l’assenza della cartellonistica di pericolo e la porta lasciata aperta del vano tecnico, tra l’altro collocato a ridosso delle cabine spogliatoio e dell’area giochi per i bambini.

Complessivamente, dopo i controlli in altri due agriturismi in provincia di Bologna, sono stati sequestrati 40 kg di conserve prodotte irregolarmente per un valore complessivo di circa 1.000 euro e contestate sanzioni per un totale di oltre 8.000 euro.

