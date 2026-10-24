Sarsina, ritrovato un mosaico antico - Gallery

Il sottosuolo di Sarsina dimostra, ancora una volta, di essere un contenitore pieno di reperti storici dal valore inestimabile. In questi giorni è stato avviato il cantiere in via Vallauri, dove è stato rinvenuto un mosaico antico. In realtà, la scoperta risale a qualche mese fa, ma per non causare problemi alla viabilità (viste le numerose iniziative in programma nei mesi estivi, tra cui il Plautus Festival) gli interventi sono stati posticipati a questo periodo. Attualmente la zona si trova sotto la lente di ingrandimento degli archeologi; una volta terminati i rilievi tecnici subentreranno i restauratori.

Il reperto si espande in linea retta, lunga qualche metro, e si trova proprio al di fuori dei cancelli di alcune abitazioni private. Ciò potrebbe causare disagi temporanei sia ai residenti sia alla circolazione stradale.

L’intervento fa parte di un programma più ampio, finanziato da Hera, condotto in collaborazione con il Comune e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Il destino del reperto è ancora da chiarire, ma a breve gli enti sopracitati sveleranno la durata stimata del cantiere, i dettagli storici dell’opera e ulteriori informazioni utili per i residenti.