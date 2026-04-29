Elezioni a Verghereto, intervista al candidato Federico Sensi: «Una lista per riavvicinare i cittadini al Comune»

Un Comune più vicino ai cittadini per ricostruire l’interesse verso la vita pubblica. Non è il paradigma di una nuova dottrina filosofica, ma l’alto obiettivo politico sul quale poggia la candidatura a sindaco del Comune di Verghereto di Federico Sensi. Residente alle Balze, ma nato proprio della località che ambisce ad amministrare 42 anni fa, Sensi ha già a curriculum un’esperienza da vicesindaco dal 2010 al 2015 e da consigliere di minoranza dal 2015 al 2020. Dopo qualche anno di pausa, ha deciso di scendere in campo in prima persona alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Lo farà con la lista civica “Radici in Comune”, sostenuta dal centrosinistra.