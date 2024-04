Bagno di Romagna, ecoturismo culturale e aree interne: il progetto Ethnic per valorizzarle

Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno sono state coinvolte, per tre giorni, nel secondo meeting del progetto Europeo Ethnic, un progetto di Cooperazione transfrontaliera europea Italia-Croazia nato per promuovere l’ecoturismo culturale nelle aree interne.

Iniziato il 1° luglio 2023, il progetto si concluderà il 31 dicembre 2024 e rientra tra i progetti europei cosiddetti “small scale”, di piccola scala sia nella durata che nel budget, che in questo caso ammonta complessivamente a poco meno di 250mila euro. Lo scopo, spiega Mauro Conficoni di Atlantide, uno dei partner del progetto, «è principalmente facilitare lo scambio di know how tra paesi». In questo caso sono coinvolti nel progetto 26 piccoli comuni, tra cui 12 comuni nel Montefeltro, 6 comuni in Romagna (Bagno di Romagna, Galeata, Mercato Saraceno, Riolo Terme, Santa Sofia, Sarsina) e 7 comuni nell’entroterra di Zara e Zagora dalmata in Croazia.

«Quella che si sta concludendo - spiega Maria Celeste Clarembaux, coordinatrice del progetto Ethnic -è la fase di mappatura del patrimonio naturale e culturale di questi paesi con l’obiettivo di migliorare il potenziale turistico di questi luoghi». Adesso, ha spiegato Gianluca Sarti esperto tecnico del progetto, comincerà la fase di lavoro con gli stakeholder locali: amministratori, politici, imprenditori turistici per mettere a valore questa mappatura declinandola in offerta turistica.

«Sono progetti - è intervenuta ieri la sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti - che danno obiettivi in più, che consentono di andare oltre i confini. In questo caso perseguendo una visione diversa di turismo, improntato a far crescere l’interesse verso zone che vanno cercate e forse anche per questo importanti». «In un settore strategico per territori come i nostri come l’ecoturismo progetti come questi sono importanti perché sostengono una prospettiva di sviluppo e di crescita anche economica di questi territori interni».