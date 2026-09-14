E45, una serie di chiusure per lo svincolo di Sarsina Sud

In continuità con la pianificazione strategica sul tema della riqualificazione della E45, Anas ha programmato i lavori nei pressi di Sarsina Sud in direzione Sud (Roma). Per l’esecuzione degli interventi si rendono necessarie regolamentazioni del traffico, finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti e delle maestranze, pur mantenendo i collegamenti viari essenziali.
Al fine di minimizzare l’impatto sulla circolazione stradale le attività sono state programmate in più fasi.
Dalle 9 di martedì 15 e fino alle 18 di venerdì 18 settembre, in direzione Roma, sarà interdetta alla circolazione la rampa in uscita dello svincolo di Sarsina Sud (km 192,334). Gli utenti potranno usufruire dello svincolo precedente di Sarsina Nord (km 195,940) o di quello successivo di Quarto (km 186,815);
Dalle 9 di lunedì 21 e fino alle 18 giovedì 24 settembre, sempre in direzione Roma, sarà interdetta al transito la rampa in ingresso dello svincolo di Sarsina Sud (km 192,115). Gli utenti potranno entrare in E45 tramite lo svincolo successivo di Quarto (km 186,815).