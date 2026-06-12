E45, rampa di Sarsina, dal 15 giugno chiusure alternate in direzione Ravenna

Con il proseguire della riqualificazione della E45, Anas ha programmato il nuovo ciclo di lavori lungo la strada statale 3bis “Tiberina” nei pressi di Sarsina Nord in direzione Ravenna.
Per l’esecuzione degli interventi si rendono necessarie regolamentazioni del traffico, e le attività sono state programmate in più fasi:
Ore 9, lunedì 15 giugno - ore 18, domenica 21 luglio
In direzione Ravenna, sarà interdetta alla circolazione la rampa di uscita dello svincolo di Sarsina Nord.
Gli utenti potranno usufruire dello svincolo precedente di Sarsina Sud o di quello successivo di Montecastello.
Ore 9, lunedì 22 giugno - ore 18, mercoledì 1 luglio
Sempre in direzione Ravenna, sarà interdetta al transito la rampa di ingresso dello svincolo di Sarsina Nord.
Gli utenti potranno entrare in E45 tramite lo svincolo successivo di Montecastello .