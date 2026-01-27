E45, questa notte (dalle 21 alle 6) chiuso il tratto tra Sarsina Sud e Sarsina Nord in direzione Ravenna

SARSINA. Sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) è in corso il piano di riqualificazione avviato da Anas nel tratto in provincia di Forlì-Cesena. Per consentire i lavori di potenziamento del sistema di sorveglianza e messaggistica mediante l’installazione di nuovi pannelli a messaggio variabile è necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Ravenna nella notte di oggi, martedì 27 gennaio. Nel dettaglio, dalle 21.00 di questa sera alle 6.00 di domani mattina, il traffico in direzione Ravenna sarà deviato sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” con uscita obbligatoria allo svincolo di Sarsina Sud (km 191,950) e rientro a Sarsina Nord (km 195,500).