E45, mezzo pesante in avaria: uscita obbligatoria a Verghereto in direzione sud

A causa di un mezzo pesante in avaria in un tratto a doppio senso di marcia, è temporaneamente chiusa al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, la strada statale 3 bis (E45) “Tiberina” nei pressi del km 168,100 in provincia di Forlì-Cesena. Per chi viaggia in direzione Roma è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Verghereto e rientro mediante lo svincolo di Canili. Traffico regolare invece per chi viaggia in direzione opposta, verso Ravenna. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi stradali. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Il traffico è stato poi riaperto poco dopo le 13.