E45, chiusure notturne per lavori allo svincolo di Mercato Saraceno dal 13 al 16 aprile

In continuità con il piano di riqualificazione attivo per la E45, Anas ha programmato la ripresa dei lavori di ricostruzione post-alluvione dello svincolo di Mercato Saraceno. Per l’esecuzione degli interventi si rendono necessarie regolamentazioni del traffico, finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti e delle maestranze, pur mantenendo i collegamenti viari essenziali.

In particolare, nelle notti del 13 sul 14 e del 14 sul 15 aprile dalle ore 21 alle 6 del mattino successivo, per chi viaggia in direzione Ravenna, sarà disposta la deviazione al traffico tra lo svincolo di Montecastello (km 198,120) e lo svincolo di Mercato Saraceno (km 203,220).

Nel medesimo periodo di cui sopra, sarà inoltre interdetta alla circolazione, in direzione Ravenna, anche la rampa in uscita dalla carreggiata nord della SS 3 bis dello svincolo di Mercato Saraceno.

Inoltre, nelle notti del 15 e 16 aprile dalle ore 21 alle 6 del mattino successivo, per chi viaggia in direzione Roma, sarà disposta la deviazione al traffico tra gli svincoli di Bivio Montegelli (km 207,960) e di Montecastello (km 198,250).

Contestualmente lo svincolo di Mercato Saraceno sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Infine, venerdì 17 aprile, sempre nella fascia oraria 21-6 per chi viaggia in direzione Roma, sarà interdetto al transito il tratto della E45 dal km 203,250 al km 203,160.

Durante la chiusura il traffico sarà deviato allo svincolo di Mercato Saraceno tramite uscita obbligatoria per consentire l’inversione di marcia alla rotatoria sull’adiacente strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”.