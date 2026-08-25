E45, chiusure notturne per la galleria “Lago di Quarto”: ecco il programma

Anas informa che nelle notti di mercoledì 26 e giovedì 27 agosto saranno eseguite verifiche funzionali degli impianti tecnologici della galleria “Lago di Quarto”, lungo la E45. Le attività precedono il sopralluogo delle autorità competenti in programma martedì 1° settembre, necessario per la messa in servizio e la verifica di conformità della galleria. Per consentire lo svolgimento delle operazioni sono previste tre chiusure della E45, con deviazione del traffico sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”.

Mercoledì 26 agosto, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno seguente, sarà chiusa la carreggiata in direzione Ravenna tra gli svincoli di Quarto e Sarsina Sud. I veicoli usciranno allo svincolo di Quarto, al km 186,84, e percorreranno la SS 71 fino al rientro sulla E45 allo svincolo di Sarsina Sud, al km 192,16.

Giovedì 27 agosto, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno seguente, la chiusura interesserà la carreggiata in direzione Roma tra gli svincoli di Sarsina Sud e Quarto. Il traffico uscirà allo svincolo di Sarsina Sud, al km 192,33, e sarà indirizzato sulla SS 71 con rientro sulla E45 allo svincolo di Quarto, al km 186,82.

Martedì 1° settembre, in occasione del sopralluogo delle Autorità competenti, dalle 18:00 alle 6:00 del giorno seguente sarà chiusa la carreggiata in direzione Ravenna tra gli svincoli di Quarto e Sarsina Sud. Anche in questo caso il traffico sarà deviato sulla SS 71, con uscita allo svincolo di Quarto, al km 186,84, e rientro sulla E45 allo svincolo di Sarsina Sud, al km 192,16.