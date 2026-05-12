E45 chiusa tra Sansepolcro e Bagno di Romagna a causa di un incidente

VERGHERETO. La strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra Valsavignone (AR) e Verghereto (FC). Il traffico lungo la direttrice Roma-Cesena è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria a Sansepolcro (per chi viaggia in direzione Cesena) e a Bagno di Romagna (per chi viaggia in direzione Roma).

Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sono in corso le operazioni per il recupero del carico disperso e per la rimozione dei veicoli incidentati.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO