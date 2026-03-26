E45 chiusa per neve tra Bagno e Valsavignone, mezzi senza dotazioni ostacolano il lavoro di Anas

BAGNO DI ROMAGNA. E’ ancora complicata la situazione sulla E45 tra Bagno di Romagna e Valsavignone, in Toscana. «Anas è al lavoro in queste ore a seguito delle intense nevicate che stanno interessando il territorio e in particolare il tracciato della statale E45», spiega una nota della società, «dove sono in azione 20 mezzi operativi e 30 tra tecnici e personale di pronto intervento. Le attività sono in corso in particolare tra Bagno di Romagna e Canili dove un tratto e chiuso a causa di alcuni mezzi intraversati e dove gli interventi sono di particolare complessità sia per la tipologia e la dimensione dei mezzi coinvolti, privi di dotazioni invernali e che hanno interrotto il regolare svolgimento delle attività dei mezzi Anas in azione da questa mattina, sia per l’intensità della nevicata in corso. Il traffico è deviato provvisoriamente tra Valsavignone e Bagno di Romagna».

Anas raccomanda, per chi fosse costretto a spostarsi nei tratti interessati da precipitazioni nevose o soggetti a basse temperature, l’osservanza di una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e l’utilizzo di catene o pneumatici da neve.