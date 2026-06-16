E45 chiusa per 6 ore tra Bagno di Romagna e Verghereto giovedì 18 giugno

Nella giornata di giovedì 18 giugno, si svolgerà una esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria ‘Roccaccia’ lungo la E45. Per consentire lo svolgimento dell’esercitazione, 9 alle ore 15 la statale sarà interdetta alla circolazione – per chi viaggia in direzione Roma, tra gli svincoli di Bagno di Romagna e Verghereto.
Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità secondaria, che ricomprende anche la SP 137. Lungo tale arteria vige il divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 26 tonn e lunghezza superiore ai 12 mt.
L’esercitazione viene effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 264/06 che disciplina la sicurezza delle gallerie e consiste nella simulazione di una emergenza. Parteciperanno: Anas, Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, con il coordinamento della Prefettura di Forlì Cesena.