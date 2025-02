Un tratto “storico” di E 45 chiuso al traffico. Lo segnala Anas in una nota. Per ammaloramento del piano viabile, carreggiata temporaneamente chiusa, in direzione Sud, sulla strada statale 3 “Bis Tiberina”, dal km 168,150 al km 162,150 in località Verghereto.

Uscita obbligatoria a Verghereto con rientro a Canili. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.