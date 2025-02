E45 chiusa di notte tra Bagno di Romagna e Canili dal 3 al 15 marzo

Terminate le attività di implementazione degli impianti tecnologici della galleria Roccaccia, nella canna in direzione Ravenna, Anas ha programmato l’esecuzione degli interventi in direzione opposta, che rendono necessaria la chiusura temporanea della galleria, per chi viaggia in direzione Roma, lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45), in provincia di Forlì-Cesena. Durante la chiusura al traffico notturna, che sarà attiva da lunedì 3 a sabato 15 marzo, i mezzi che viaggiano in direzione Roma saranno deviati sulla viabilità secondaria mediante uscita allo svincolo di Bagno di Romagna e rientro mediante lo svincolo di Canili. Al fine di ridurre il più possibile il disagio le chiusure saranno eseguite esclusivamente in orario notturno, dalle ore 21 alle 6 del mattino successivo nel tratto incluso tra il km 176,000 ed il km 162,800. Al contempo sarà interdetto al traffico anche la rampa di ingresso dello svincolo di Bagno di Romagna. Il percorso alternativo comprende anche la SP137, dove vige il divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 26 tonnellate e lunghezza superiore ai 12 metri.