Nell’ambito dei lavori di manutenzione dei ponti Savio V e Casetta è stata avviata una nuova fase di interventi per la ricostruzione di barriere laterali in prossimità del km 201,350, lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45). Per consentire le attività preliminari oggi, lunedì 3 marzo si rende necessario chiudere temporaneamente al traffico, in direzione nord il tratto incluso al km 198,100 al km 208,000. In questa fase, per i mezzi che viaggiano in direzione Ravenna, è disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Montecastello e rientro allo svincolo di Bivio Montegelli.