E45 chiusa al traffico in direzione Terni, uscita obbligatoria a Bagno

VERGHERETO. A causa di un mezzo pesante di traverso in carreggiata, la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Terni all’altezza di Verghereto (FC). Poiché l’intraversamento del veicolo impedisce la regolare attività di sgombero neve dal piano viabile e vista l’intensa precipitazione nevosa in corso, è stata attivata la procedura di allertamento condivisa al tavolo prefettizio che prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagno di Romagna con rientro a Canili. È stato attivato l’intervento del soccorso meccanico per il recupero del mezzo pesante. Il tratto resterà chiuso al traffico fino alla rimozione del veicolo e al completamento delle operazioni di pulizia e di trattamento della carreggiata con miscele saline.

Sono inoltre in corso le attività volte a risolvere l’accodamento dei veicoli nelle immediate prossimità del sinistro mediante manovre coordinate in loco tra il personale Anas e la Polizia Stradale. Il tratto sarà riaperto al traffico non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.