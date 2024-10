Dalla prima mattinata di oggi, a causa di un veicolo pesante in avaria, carreggiata temporaneamente chiusa, in direzione Ravenna, sulla strada statale 3 “Bis Tiberina”, al km 167,800 in località Verghereto (Forlì-Cesena). Uscita obbligatoria presso svincolo Canili e rientro presso svincolo Verghereto

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.