E45, Buonguerrieri: “Entro agosto ultimati i lavori allo svincolo di Mercato Saraceno”

Sulla E45 il governo Meloni “sta lavorando concretamente”, mentre “la sinistra, che governa da sempre la Regione Emilia-Romagna e che ha governato l’Italia negli ultimi 12 anni sino al 2023 nulla ha fatto per risolvere le tante problematiche” e “strumentalizza”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri. Al momento, la tratta maggiormente interessata alla manutenzione programmata è quella dal confine tosco romagnolo a Cesena nord. “In particolare, in corrispondenza dello svincolo di Mercato Saraceno- precisa- sono in atto chiusure di corsie di marcia e svincoli per la cantierizzazione della manutenzione programmata, anche in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023”. I lavori sono “compresi nei tempi contrattuali e, salvo imprevisti, saranno ultimati entro agosto del 2025”, precisa Buonguerrieri.

In prossimità dello svincolo di Verghereto “i lavori scontano ritardi per problematiche tecniche, tra cui il caro materiali e la natura delle opere in struttura mista acciaio calcestruzzo ma, a fronte di ripetuti sollecitati dell’impresa appaltatrice, dovrebbero essere ultimati, salvo imprevisti, entro il 2025”. Allo stesso modo, entro l’estate del 2025 dovrebbero essere completati i lavori alla galleria di Verghereto e quelli in prossimità della galleria Spagnola che ripartiranno il 12 maggio, elenca il deputato, mentre i lavori in corrispondenza del viadotto Palmieri saranno invece ultimati a settembre 2027.