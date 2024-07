E45, a Mercato Saraceno riapre una carreggiata della corsia Sud martedì 30 luglio

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è in ultimazione l’attuale fase dei lavori in corso sui viadotti “Casetta” e “Savio V”, nel comune di Mercato Saraceno. A partire da domani, martedì 30 luglio, sarà quindi riaperta una corsia della carreggiata in direzione Roma e sarà ripristinata la normale circolazione sulla carreggiata in direzione Cesena, dove attualmente si transita a doppio senso di marcia dal chilometro 203,500 al chilometro 202,050.

Per consentire tale riapertura, dovranno essere eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione in orario notturno dalle 21 di questa sera alle 6 di domani, 30 luglio. Durante gli interventi il traffico in direzione Roma sarà deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Bivio Montegelli e rientro allo svincolo di Montecastello.

A seguire, sarà ripristinata la circolazione su una corsia in direzione Roma e su entrambe le corsie in direzione Cesena. Lo svincolo di Mercato Saraceno resterà invece provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma per la prosecuzione dei lavori. Per la rampa di uscita è prevista la riapertura nella prima decade di settembre.

La riapertura della carreggiata sud migliorerà ulteriormente le condizioni di percorribilità dell’arteria durante l’esodo estivo di agosto, dopo la recente riapertura della canna nord della Galleria Lago di Quarto, risultando fruibile a piena carreggiata oltre l’80% del tracciato della E45 in Emilia Romagna.

I lavori di risanamento dei viadotti “Casetta” e “Savio V”, per un investimento di 6,9 milioni di euro, si inseriscono nel più ampio programma di interventi di riqualificazione della E45, finanziati per 491 milioni di euro e ultimati per circa 237 milioni.