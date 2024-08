Donna 53enne sfreccia in moto sulla E45 ma non ha mai avuto la patente: multata di 6mila euro a Bagno di Romagna

Nelle prime ore di giovedì scorso, la Polizia Stradale di Bagno di Romagna ha intimato l’alt ad una motociclista sempre in E45 all’altezza di Cesena.

La donna, una 53enne straniera da tempo residente in zona, pur non avendo mai conseguito la patente per guidarlo, come se niente fosse era in sella al suo bolide che era anche privo di assicurazione da fine novembre e non in regola con la revisione. L’incauta centaura, vistasi con le spalle al muro, ha cercato di salvarsi in corner lamentando giramenti di testa e dolori influenzali: è stata subito richiesta l’assistenza di un’ambulanza del 118 che l’ha condotta per accertamenti (fortunatamente con esito negativo) in pronto soccorso, dove i poliziotti le hanno contestato violazioni per oltre 6.000 euro di sanzioni amministrative, oltre a sequestrarle il veicolo.

Camion pericoloso

All’alba di lunedì una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bagno di Romagna ha fermato, poco dopo lo svincolo di Bagno di Romagna in direzione Nord, un mezzo pesante che trasportava un mezzo da cantiere completo di benna escavatrice, che sporgeva molto dal rimorchio che la trasportava.

Le misurazioni compiute dagli agenti hanno appurato che il mezzo raggiungeva la larghezza di 2 metri e 90 centimetri, molto oltre il limite dei 2,55 metri previsti dalla normativa: in questi casi si configura un trasporto eccezionale che per circolare, visto l’impatto che può avere sulla circolazione e sull’integrità dell’infrastruttura stradale, deve essere specificamente autorizzato dall’Ente proprietario della strada.

Il conducente, tuttavia, per la E45 non aveva i permessi necessari: per l’uomo (un 62enne originario dello spoletino) è scattata una sanzione di quasi 800 euro oltre al ritiro immediato di patente e carta di circolazione. Il mezzo è stato fermato in un luogo sicuro fino a quando la ditta proprietaria, che doveva consegnare nel ravennate il mezzo da cantiere, non si è dotata della documentazione per proseguire il viaggio.

Camperista abusivo

I controlli sui mezzi pesanti in transito hanno consentito anche di intercettare un camionista polacco 58enne che stava effettuando un trasporto internazionale di merci senza però avere a seguito la relativa documentazione (per lui sono scattate il fermo amministrativo del mezzo ed una sanzione di 400 euro), nonché un 37enne cesenate che aveva trasformato il proprio furgone in un camper a tutti gli effetti, dotandolo di letto, cucina, vano bagno e condizionatore.

Peccato che tutti questi allestimenti fossero fissati alla meno peggio sulla carrozzeria del veicolo, che infatti era ancora immatricolato come autocarro. La pattuglia ha ritirato al camperista improvvisato la carta di circolazione del veicolo, che non potrà essere utilizzato per andare in vacanza fino a quando gli uffici della Motorizzazione Civile (dopo le verifiche del caso) non avranno approvato la destinazione del mezzo come autocaravan, aggiornando il documento di circolazione.