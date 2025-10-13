Denis Campitelli: “Esibirmi davanti agli anziani della casa di riposo è il mio dire grazie a chi mi ha insegnato il dialetto”

La Casa Residenza Anziani “Casa Insieme” di Mercato Saraceno gestita da “Il Cigno Cooperativa Sociale” domenica scorsa ha ospitato uno spettacolo dialettale di grande successo, grazie alla presenza dell’artista Denis Campitelli.

Lo spettacolo, caratterizzato da momenti di teatro e comicità, ha visto Denis Campitelli, cesenate doc, calarsi nei panni di un artista versatile e talentuoso. La sua performance ha riscosso grande successo tra gli ospiti della struttura ma anche da parte degli operatori e famigliari, che hanno apprezzato la sua capacità di farli sorridere e divertire.

“Per me - dice Denis Campitelli - esibirmi davanti a questo pubblico significa anche dimostrare gratitudine verso chi mi ha insegnato il dialetto romagnolo, la lingua con la quale ho iniziato la mia avventura teatrale e che mi ha permesso di affermarmi e contraddistinguermi come artista. E’ stato un piacere poter intrattenere, divertire, e trascorrere insieme una domenica diversa anche con chi non è solito frequentare teatri e partecipare ad eventi”.