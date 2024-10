Domenica la Valle del Savio omaggia la castagna con due sagre e una festa

Sarà un fine settimana di sagre quello dell’alta Valle del Savio che vedrà protagonista indiscussa la castagna protagonista di ben tre appuntamenti.

A Selvapiana dal ‘47

Domenica a Selvapiana si celebra la Festa della Castagna, appuntamento che esiste dal 1947 e che nacque da un gruppo di ex-combattenti della seconda guerra mondiale. Ora è la proloco di Selvapiana a organizzarlo e fa parte degli appuntamenti de “L’Ottobre selvapianese”. Per la giornata di domani a pranzo la cucina proporrà: polenta di castagne salsiccia e pancetta o raviggiolo, ravioli di ortica al ragù, grigliata mista di carne alla brace, arrosto misto, patate fritte, spinaci crostata, di fichi e noci, torta alle more. Per il pranzo occorre prenotare (Luca tel: 329 0671977; Tina Whatsapp: 349 3676778). La giornata coinciderà con la terza edizione della Mostra cinofila al campo sportivo di Selvapiana. Dalle 9 apriranno le iscrizioni, alle 10 avrà inizio l’esposizione cinofila con una giuria composta da bambini. Si ricomincerà alle 14 con le attività dell’associazione “Mi fido di te” a cui sarà possibile partecipare con il proprio cane. Alle 15.30 la premiazione dell’esposizione. Nel corso della giornata musica e animazione con dj Gino Acciai.

La trentennale di Ranchio

Anche a Ranchio la Sagra della Castagna ha radici lontane: è un appuntamento che si rinnova da più di trent’anni. Domani fin dal mattino ci sarà la mostra mercato dei prodotti tipici di stagione: castagne, funghi, tartufi, miele, formaggi e salumi, ciccioli appena cotti e dolci di castagne. Ci sarà la mostra mercato dell’artigianato locale; il XXII° Concorso di Pittura Estemporanea intitolato a Michele Valbonesi, sul tema “Paesaggio e vita”. Lo stand della proloco sarà operativo dalle 12 alle 21 con piatti tipici della tradizione e vecchie ricette a base di castagne. Nel pomeriggio divertimento per grandi e piccini con lotterie e giochi vari. Musica e intrattenimento con l’orchestra Castellina Pasi. Per info e prenotazioni (anche WhatsApp): Manuel: 349 2856554; Stefano: 348 8745137.

Alfero raddoppia

Anche Alfero celebra la castagna e lo fa per due domeniche consecutive. Si comincia domani con il pranzo con degustazione sotto lo stand al parco del Casone. Lungo la via centrale del paese saranno allestiti stand gastronomici, punti vendita e di ristoro dove assaporare prodotti tipici a base di castagne, compreso il “castagnaccio”. Non mancheranno intrattenimenti per tutti i gusti.

Zambudelle e Gnomi

A Bagno di Romagna, invece, il calendario delle sagre ottombrine prevede la Sagra delle Zambudelle, con musica dal vivo de “I pataca d’la Petrela”. Nel pomeriggio tornerà anche “Il mondo fatato degli gnomi”, l’iniziativa promossa da I Percorsi del Savio. Una guida speciale accompagnerà i visitatori lungo il percorso, svelando la storia di Gnomo Bagnolo. La visita ha una durata di due ore circa. Ritrovo alle ore 14.30 presso lo Iat Bagno di Romagna in via Fiorentina, 38. Prenotazione obbligatoria dal sito de I percorsi del Savio.