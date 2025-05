Da Alfero a Roma, in pellegrinaggio a cavallo lungo il Tevere

Due amici, Giampiero Giovannetti di Alfero e Giulia Bertaccini di Forlimpopoli, hanno raggiunto la capitale a cavallo seguendo il percorso del fiume Tevere per la quasi totalità del tragitto.

L’avventura, iniziata il primo maggio dal “Monumento alla Sorgente del Tevere” sul Monte Fumaiolo, alla presenza del sindaco di Verghereto Enrico Salvi e dei carabinieri della Stazione di Verghereto, si è conclusa dopo 10 giorni con l’arrivo alle porte della città eterna.

I due cavalieri in sella ai loro rispettivi destrieri, il tolfetano Sonno e la bardigiana Marlena, partendo dalla Romagna hanno attraversato Toscana, Umbria e Lazio percorrendo un totale di circa 450 km in nove tappe e attraversando i cammini di Fumaiolo Sentieri (Emilia Romagna), di San Francesco (Toscana), Lungo Tevere (Umbria), Via Amerina, Cammino della Luce, via Romea Germanica e Via Francigena (Lazio).

Durante la loro impresa Giampiero Giovannetti e Giulia Bertaccini sono stati supportati e coadiuvati dall’inseparabile zio di Giulia, Stefano Mancini, e dagli amici di sempre, Nadia Capacci e Giorgio Gabrielli. La loro è stata una grande impresa, di quelle che di certo non si improvvisano e a cui lavoravano da Natale. «Sotto certi aspetti un vero e proprio tour de force - racconta Gianni Pretolani che ha fatto parte del team di supporto - che ha messo a dura prova la resistenza sia dei cavalieri che dei cavalli; ci sono stati momenti difficili, condizioni meteo avverse, incidenti di percorso, fortunatamente risolti con prontezza grazie alla scrupolosa preparazione del viaggio ed alla sua attenta pianificazione», tra questi un piccolo infortunio della cavalla, risolto con l’intervento di una veterinaria contattata in zona e un po’ di riposo, e un tratto di sentiero che Giampiero ha dovuto pulire perché altrimenti impraticabile. «Il raggiungimento della meta ha fatto però dimenticare fatiche e momenti di sconforto lasciando spazio solo ed esclusivamente alla soddisfazione di quanto realizzato ed alla gioia per aver tradotto in realtà un sogno da tempo custodito nel cassetto: effettuare un pellegrinaggio a cavallo in occasione dell’Anno Santo».