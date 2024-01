Dal lavoro in classe al disegno sul muro: genesi del murale della nuova scuola di San Piero

Con l’inaugurazione della nuova scuola media Manara Valgimigli ha fatto il suo debutto anche il murale realizzato dallo street artist Luogo Comune nell’ambito del progetto proposto dall’Avis di San Piero in Bagno. L’associazione si era infatti aggiudicata il bando promosso dal Comune di Bagno di Romagna per riempire quella grande parete bianca laterale riempiendola di significato oltre che di colore, ottenendo un finanziamento di 8.196 euro.

L’idea vincente

A ideare e curare il progetto è stata Deborah Mosconi, volontaria Avis, è una graphic designer, studia arti visive ed è tra le ideatrici e curatrici del festival letterario Fuori conTesto di Bagno di Romagna. Sua è l’idea di coinvolgere Luogo Comune, street artist cremonese ora bolognese di adozione. Sua è l’ideazione e la realizzazione del murales, ma prende spunto dal lavoro realizzato con le due classi terze che insieme all’artista a Mosconi e alle insegnanti hanno ragionato dei loro luoghi del cuore lasciandosi ispirare da due brani di Manara Malgimigli entrambi della raccolta Colleviti.

Il lavoro nelle classi

«È stata una bella esperienza - commenta Mosconi - le tempistiche erano molto strette, ma grazie alla collaborazione della dirigente Corbi e della vicaria Corzani siamo riuscite a ritagliare lo spazio per questa esperienza pur in un periodo intenso dal punto di vista della didattica com’è quello prima della pausa natalizia». Una quarantina i ragazzini e le ragazzine coinvolti: «Con loro abbiamo ragionato più che di street art, che nasce e rimane un’arte di protesta, di arte collettiva e di come questa nasca tenendo conto delle visioni di tutti». Anche chi aveva già incontrato l’opera di Valgimigli non conosceva i due brani proposti e anche se in quei brani l’autore ricorda una San Piero di decenni prima li hanno apprezzati molto. In particolare “Batano”. I racconti sono serviti da spunto per ragionare dei loro luoghi. C’è molto sport, ci sono i luoghi in cui comprano la merenda, quelli in cui si ritrovano. Da questo brainstorming hanno realizzato sei murales usando la tecnica del collage che poi hanno ispirato il lavoro finale di Luogo Comune». Gli studenti si sono lasciati coinvolgere e superate le titubanze iniziali hanno apprezzato l’esperienza nuova che gli ha permesso di scoprire la street art e gli ha insegnato a lavorare insieme.

Il murales

Studenti e studentesse hanno partecipato più che altro alla prima fase di realizzazione del murales: «Ci hanno aiutato a dipingere la parete con la base bianca, il murales in realtà è stato realizzato a fine dicembre e le temperature basse non hanno incoraggiato molto la partecipazione ad eccezione di un ragazzo che è venuto tutti i giorni ad aiutarci. La speranza è che comunque lo sentano loro». Chi di certo è contento del risultato è Giuseppe Pretolani, presidente di Avis San Piero in Bagno che a nome dell’associazione esprime grande soddisfazione per l’ottimo lavoro realizzato.