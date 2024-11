Mercato Saraceno, completati i lavori al parco Paderno: domenica il taglio del nastro

Sarà inaugurato domenica mattina il Parco Paderno. Il taglio del nastro segna la conclusione dell’intervento da quasi 100 mila euro che ha permesso di restituire alla comunità di Mercato Saraceno un’area verde più fruibile e più in grado di resistere ai cambiamenti climatici.

L’area è del demanio forestale ed è stata recuperata attraverso lo stesso percorso che nel territorio comunale di Sarsina ha permesso di recuperare la chiesa del Mangano e farne un bivacco in cui potranno trovare rifugio i camminatori che attraversano la ricca rete sentieristica di quella zona. Anche in questo caso ad occuparsi della realizzazione è stata l’Unione dei Comuni Valle Savio e le risorse sono quelle stanziate attraverso il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. L’ammontare esatto dell’investimento è di 97.855, 78 euro.

Il progetto consisteva in una serie di interventi selvicolturali il cui obiettivo era quello di mantenere la conoscenza e la fruizione pubblica della fustaia mista di conifere e latifoglie del parco Paderno. «Hanno lavorato sul bosco - traduce la sindaca di Mercato Saraceno e presidente dell’Unione Valle Savio Monica Rossi -. Hanno riaperto i sentieri, sistemato i manufatti che li delimitavano e arredato l’area con tavoli e sedute per renderla più fruibile». I lavori sono stati realizzati dalla ditta Claff Ambiente società cooperativa agricola.

Tra le finalità dell’intervento, nella scheda del progetto compaiono quello di migliorare l’efficienza ecologica e la resilienza ai cambiamenti climatici e la fruizione pubblica dell’area. Questa nuova dimensione pubblica sarà al centro delle celebrazioni di domenica mattina.

Da programma il ritrovo è previsto alle 10.30 in piazza Mazzini. Da qui alle 11 partirà la camminata per raggiungere il parco Paderno. Alle 12 ci sarà il taglio del nastro precedeuto dal saluto delle autorità e alle 12.30 un momento conviviale con il pranzo (a base di panino con salsiccia e vino locale) servito dalla Proloco di Mercato Saraceno. È previsto anche un servizio navetta gestito da Auser (per informazioni: 340 333 2942).