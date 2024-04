Bagno di Romagna, chiuso il ponte Bailey per venti giorni per rifare il piano viabile

Sono cominciati ieri e si protrarranno per circa venti giorni (meteo permettendo) i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione del nuovo piano viabile del Ponte Bailey. «Durante tutto il periodo dei lavori il Ponte Bailey resterà chiuso al traffico».

Ad annunciarlo ai suoi concittadini ieri è stato il sindaco Marco Baccini che è intervenuto attraverso i canali istituzionali per spiegare le ragioni dei disagi a cui per qualche giorno andrà incontro chi quel ponte lo attraversa quotidianamente.

I lavori che saranno realizzati in questi giorni prevedono lo smantellamento totale dell’attuale piano ligneo e nella successiva posa del nuovo piano viabile. Si tratta di un intervento che costerà circa 70mila euro.

Il ponte di Bailey è destinato ad essere sostituito, questo al meno l’intenzione dell’amministrazione comunale attuale che qualche tempo fa aveva anche interpellato i residenti chiedendo loro, tramite sondaggio, quale tra due soluzioni architettoniche avrebbero preferito.

La scelta di procedere con questa manutenzione straordinaria non manda in archivio quel progetto, ma nasce invece dalla consapevolezza che la sua realizzazione sarà piuttosto onerosa e dovrà passare ancora qualche anno prima che arrivi a compimento.

Tra le due soluzioni architettoniche, una che richiamava la struttura attuale, l’altra più nuova e ad arco, vinse quest’ultima: «Nei prossimi giorni approveremo in giunta il progetto esecutivo che è stato possibile realizzare grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno di 140mila euro», spiega il sindaco Marco Baccini.

Ma per quando questo rappresenti un passo importante nel dare sostanza all’intenzione di sostituire il ponte, la sua effettiva realizzazione rimane ancora una conquista su cui lavorare: «Il piano tecnico economico prevede un investimento di circa 3 milioni di euro», prosegue Baccini. Una volta pronto il progetto, occorrerà quindi «intercettare bandi per finanziare il progetto, attendere la graduatoria, procedere alle procedure d’appalto. Insomma servirà ancora qualche anno, per questo ho deciso nel frattempo di procedere con la riqualificazione completa del piano viario».

Quello che si andrà a realizzare sarà un ponte di 1ª categoria, a unica campata, con 2 corsie di marcia larghe 3,5 metri oltre a una banchina laterale di 50 centimetri, separate tramite cordolo da una pista ciclopedonale a doppio senso di marcia in un lato e una pista pedonale dall’altro, entrambe larghe 2,5 metri.

Dei 429 cittadini che avevano partecipato alla consultazione pubblica, la maggioranza (274, pari al 63%) ha optato per il modello ad arco, di colore bianco, considerato più “innovativo” rispetto all’attuale.