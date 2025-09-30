Cesena, violenza sessuale e lesioni: arrestato dai Carabinieri nella Valle del Savio

I Carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo per violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori.

L’arresto è scaturito lo scorso fine settimana a seguito della richiesta d’intervento di alcuni testimoni al numero 112, che riferivano dell’aggressione posta in essere da un uomo nei confronti di una donna nei pressi di un esercizio pubblico della Valle del Savio.

L’immediato intervento dei Carabinieri, avvenuto in serata, e le successive indagini hanno permesso di accertare che un uomo, dopo essersi presentato presso l’abitazione della donna, la aggrediva ripetutamente cercando di costringerla a subire atti sessuali contro la sua volontà, violenze che proseguivano anche nei pressi di un vicino esercizio commerciale ed a cui la donna opponeva una forte resistenza che costringeva l’autore a desistere e ad allontanarsi prima dell’arrivo dei militari. La successiva ricostruzione dei fatti - avvenuta anche grazie a diverse testimonianze nonché alla visione delle immagini registrate da un sistema di video-sorveglianza di un locale commerciale limitrofo, che documentavano chiaramente l’aggressione da parte dell’uomo – hanno poi consentito ai carabinieri di operare l’arresto in flagranza differita dell’autore, poi rintracciato presso la sua abitazione.

A seguito dell’aggressione la donna è dovuta ricorrere alle cure sanitarie, nel corso delle quali le venivano riscontrate lesioni giudicate guaribili con diversi giorni di prognosi.

L’uomo, terminate le formalità di rito connesse con l’arresto, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida, che si è tenuta nella giornata odierna ed al termine della quale è stato disposto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.