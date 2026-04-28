Cesena, “Non si butta via niente”: un progetto di solidarietà rivolto alle aziende della Valle del Savio

Prende il via nella Valle del Savio un nuovo progetto che punta a trasformare lo spreco in risorsa, coinvolgendo in modo diretto il tessuto produttivo locale. Si chiama ‘Non si butta via niente’ ed è l’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni, con Cesena come capofila, per rafforzare le politiche di economia circolare e riduzione dei rifiuti sul territorio. La campagna prevede di recuperare le eccedenze prodotte da soggetti che operano nella filiera alimentare e non (donatori), a favore di enti non profit del territorio che si occupano di aiutare persone che vivono un momento di fragilità.

“Con questo nuovo specifico progetto – commenta la Presidente dell’Unione dei Comuni, Monica Rossi – avviamo un dialogo diretto con le aziende del territorio, invitandole a partecipare attivamente a una rete che non solo riduce gli sprechi, ma crea valore condiviso, rafforzando il legame tra economia locale e solidarietà. Non è un caso che al centro dell’iniziativa ci sia il coinvolgimento delle imprese. L’obiettivo è costruire una rete territoriale capace di intercettare beni ancora utilizzabili, a partire dal comparto agroalimentare, ma non solo, per destinarli a finalità sociali invece che allo smaltimento. Le aziende, infatti, potranno aderire mantenendo piena autonomia nelle donazioni, continuando eventualmente a collaborare con gli enti benefici già individuati”. In questo contesto dunque la Valle del Savio si candida a diventare un laboratorio territoriale di buone pratiche, in cui istituzioni, imprese e comunità collaborano per un modello di sviluppo più sostenibile.

Accanto a questa flessibilità, il progetto offre un supporto tecnico e normativo strutturato: Last Minute Market affianca le imprese nella gestione delle procedure igienico-sanitarie e fiscali, garantendo che le donazioni avvengano in sicurezza e nel rispetto della legge. Le aziende aderenti saranno valorizzate all’interno delle campagne di comunicazione promosse dall’Unione, diventando esempi virtuosi di responsabilità sociale e ambientale. Il progetto prevede inoltre un sistema di monitoraggio continuo, utile a formalizzare e potenziare le attività già esistenti, misurandone l’impatto.

Sebbene il focus iniziale di questo progetto sia sul settore alimentare, ‘Non si butta via niente’ si distingue per l’ampiezza del suo raggio d’azione. Tra i beni recuperabili rientrano anche prodotti per l’igiene personale e domestica, articoli per animali, materiale scolastico e di cancelleria, ampliando così le possibilità di intervento e il valore sociale generato.

Per tutte le informazioni: https://www.unionevallesavio.it/non-si-butta-via-niente.

“Le iniziative volte a ridurre lo spreco alimentare – commenta l’Assessore alla Sostenibilità ambientale del Comune di Cesena, Andrea Bertani – rivestono un valore fondamentale per la comunità, perché promuovono una maggiore consapevolezza sul tema e favoriscono una corretta informazione sui comportamenti da adottare e sulle buone pratiche da mettere in campo, anche in collaborazione con i partner locali. Le nostre Amministrazioni hanno posto l’economia circolare tra le priorità concrete dell’azione pubblica: ridurre gli sprechi, valorizzare le risorse e costruire reti di solidarietà territoriale sono obiettivi che orientano le nostre scelte. A testimonianza di questo impegno, sono stati realizzati diversi progetti, come la stoviglioteca comunale, la promozione dei pannolini lavabili e la distribuzione di coppette mestruali. Siamo convinti che la transizione verso un’economia realmente circolare non possa derivare dalla sola azione pubblica: richiede il coinvolgimento attivo delle imprese, del mondo associativo e di tutte le realtà del territorio. È in questo spirito che nasce l’iniziativa che oggi presentiamo”.