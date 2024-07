Cesena, chiuso un tratto di E45 a Borello nelle due direzioni nella notte di giovedì 1 agosto

Anas ha programmato la prova di carico sul cavalcavia al km 212,900 della E45 (SS 3bis “Tiberina”) in località Borello; per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prova e alla raccolta dei dati tecnici è prevista la chiusura temporanea di una notte della E45, in entrambe le direzioni. La chiusura sarà attiva a partire dalle 22 di giovedì 1° agosto fino alle 6 del giorno successivo, venerdì 2 agosto, tra gli svincoli di Borello Sud (km 211,800) e Borello Nord (km 214,100) in direzione nord/Cesena e tra gli svincoli San Carlo (km 216,100) e Borello Sud (km 211,800) in direzione sud/Roma. Il percorso alternativo è costituito dalla SR142 con indicazioni sul posto.

Gli interventi rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45.