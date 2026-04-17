Cento anni in maglia bianconera: la Sampierana Calcio scrive la storia

Valle Savio
L’attuale formazione della Sampierana che sta inseguendo la salvezza in Eccellenza
L’attuale formazione della Sampierana che sta inseguendo la salvezza in Eccellenza

Un calcio in un ambiente salutare e genuino: questi i valori fondamentali della Sampierana, pronta a festeggiare i 100 anni di storia. La festa si aprirà domani (dalle 9.30 alle 12.30), quando nell’aula magna della scuola media di San Piero in Bagno, si terrà un convegno, intitolato: “Aiutiamoli a crescere. Diamo un calcio alla violenza!”. L’evento sarà moderato da Giuseppe Indelicato, ma ad aprire le danze sarà il presidente bianconero Oberdan Melini. In seguito, interverranno il sindaco, Enrico Spighi; il presidente della Sampierana Story 100 onlus, Sergio Pungelli; poi Milva Rossi (vicepresidente del Coni regionale); Paolo Dondarini (presidente del Cra Emilia-Romagna); l’arbitro internazionale, Gianluca Aureliano; il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca; infine, Francesca Lucchi (consigliera regionale) e Simone Alberici (presidente Figc-Lnd). «Volevamo organizzare una serie di manifestazioni per celebrare nel migliore dei modi il centenario – esordisce il presidente Oberdan Melini – Nella prima parte verrà proiettato un cortometraggio che ripercorre i momenti storici della Sampierana con reperti fotografici e video. La seconda sarà, invece, più istituzionale e si parlerà del settore giovanile e della violenza nel calcio. Vuole essere un momento di confronto, partecipazione e aggregazione sociale».

In programma tante altre iniziative: «Il 23 maggio si terrà allo stadio Campodoni, un revival e una premiazione per tutti gli atleti che hanno fatto la storia in maglia bianconera tra sorrisi, spensieratezza e ricordi. Inoltre, l’ultima puntata di Zona D si registrerà a San Piero in Bagno. In estate, è ormai una tradizione, l’amichevole contro il Cesena. La location è sempre stata Acquapartita e, per omaggiare i cento anni, sarebbe per noi un onore giocare a San Piero».

Tutto è partito nel 1926, quando Mario Nuti, uno studente universitario nativo di San Piero, ma residente a Bologna, fondò una società sportiva a suo nome, poi denominata Sampierana. Già allora le maglie erano bianconere. È facile perdersi nella storia: «Non abbiamo mai attraversato l’incubo del fallimento. L’attività è ripartita immediatamente dopo la guerra e non si è mai fermata. Per un piccolo paese di montagna è un motivo di vanto e soddisfazione. Voglio ricordare i presidenti che hanno dedicato la loro vita alla Sampierana. Il notaio Geremia Macherozzi, l’avvocato Paolo Campodoni, a cui è stato intitolato lo stadio, deceduto mentre stava assistendo ad una partita. Infine, un ricordo doveroso va anche a Bruno Belli, recentemente scomparso, che ha condotto, nella stagione 1991-1992, la squadra al massimo risultato sportivo, la Serie D».

Dopo i ricordi ecco le emozioni: «Ce la stiamo mettendo tutta con impegno e tanta passione. È un grande onore essere il presidente nell’anno del centenario. La violenza non è presente solo negli adulti ma si annida, nei ragazzi e nei genitori. Vogliamo lanciare un messaggio, cambiare il modo di intendere il calcio e la competizione».

Un’altra figura chiave è Sergio Pungelli, presidente della Sampierana Story 100 onlus. «In Romagna, nei settori giovanili, si verificano episodi spiacevoli fatti di nervosismo e tensione. Anche noi l’abbiamo vissuto in prima persona – racconta Pungelli – ognuno si deve prendere le proprie responsabilità: partendo dalle società, gli istruttori, passando per i calciatori, arrivando alle famiglie. I ragazzi devono crescere in un ambiente sano».

E sull’obiettivo fondamentale: «Non deve essere il primato in classifica ma l’educazione e la crescita dei giovani. Nelle tribune e in campo serve versare acqua fresca non benzina. Giocare, quindi, per divertirsi, imparando a rapportarsi con i coetanei. L’individualismo, l’arroganza, la prepotenza non devono esistere nel nostro calcio giovanile. Vincere o perdere fa parte della vita – conclude Pungelli – i giovani vanno guidati perché il calcio è un gioco che deve far crescere con serenità ed intelligenza. E’ ciò che mi è stato insegnato. Sono nato dentro al campo sportivo di San Piero, mio padre faceva il custode, come secondo lavoro, ne ho viste tante. A calcio ero negato, ma la mia passione è nata e cresciuta esponenzialmente con il tempo. Così si dovrebbe vivere il pallone: in maniera sana e genuina».

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