Camion senza specchietti e serbatoi corrosi in A14 e in E45: multe per oltre 2mila euro

Ieri mattina, le pattuglie della Polizia di Forlì hanno monitorato i mezzi pesanti in transito in A14 e lungo la E45, per sottoporre quelli più malmessi ad un controllo approfondito preso la sede cesenate della Motorizzazione Civile. Tre di questi erano veramente in condizioni disperate: tra specchietti mancanti, serbatoi del gasolio corrosi dalla ruggine, ammortizzatori completamente scarichi, perdite di liquido refrigerante sono scattate sanzioni a ripetizione per oltre 2.000 euro complessivi. Inoltre i veicoli dovranno essere sottoposti ad approfondite revisioni straordinarie prima di poter tornare in circolazione.