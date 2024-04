Camion in fiamme: E 45 chiusa in corsia nord a Mercato Saraceno, traffico ko sulla viabilità ordinaria

Un camion in fiamme completamente distrutto dal fuoco ha causato la chiusura di un tratto di corsia nord della E 45 all’altezza di Mercato Saraceno. L’incendio è scoppiato poco prima delle 16, con i vigili del fuoco in azione per domare le fiamme. Inevitabili i pesantissimi disagi al traffico, con la vecchia statale (e non solo in direzione Cesena) congestionata dall’afflusso di auto e mezzi pesanti. Le fiamme sono state notate dall’autista dell’autoarticolato quando transitava sul viadotto Montecastello. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo sganciando il rimorchio in una piazzola di sosta e spostando la motrice, salvata a sua volta. Distrutto completamente dalle fiamme (sulle cui cause servirà indagare) sia il rimorchio che il carico che trasportava di materiale elettrico.