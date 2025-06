A causa di un mezzo pesante in avaria nella prima mattinata di oggi è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione sud, lungo la strada statale 3 Bis “Tiberina”, al km 185,000, in località Bagno di Romagna. Si segnala l’uscita obbligatoria a Sarsina Sud (km 192,200) e il rientro a Quarto (km 187,000), percorrendo la statale 71. La corsia è stata poi riaperta alle 9.