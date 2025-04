Bistecca alla fiorentina e pane: a Ranchio torna la sagra

La Pro Loco di Ranchio è lieta di annunciare il ritorno di uno degli eventi tradizionali della primavera romagnola: la Sagra della Bistecca alla Fiorentina di razza Romagnola e del Pane, che si terrà domenica 27 aprile nel borgo collinare di Ranchio.

Un’occasione per assaporare la regina della tavola: la bistecca alla fiorentina, preparata secondo la tradizione con carne di razza romagnola, riconosciuta per la sua qualità eccellente. Ad accompagnarla, il pane rustico locale, simbolo di convivialità e sapienza contadina.

La giornata si aprirà con l’apertura degli stand gastronomici, dove i visitatori potranno gustare piatti tipici del territorio, prodotti artigianali e specialità a km zero. Non mancherà musica dal vivo, in un’atmosfera festosa immersa nella bellezza delle colline romagnole.

La Sagra è pensata per tutti: dagli amanti della buona cucina agli appassionati di cultura locale, dai turisti alla ricerca di autenticità ai residenti desiderosi di vivere il proprio territorio.

L’ingresso è libero e il ricavato sarà destinato a sostenere le attività della Pro Loco di Ranchio.