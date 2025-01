Balze, riqualificazione della piazza: via libera a progetto da 250mila euro, pronta in autunno

Per conoscere i dettagli del progetto bisognerà attendere il progetto esecutivo, ma è un primo importante “via libera” quello che ha ottenuto il progetto di riqualificazione dell’area mercatale di piazza 17 Luglio e via Nuova a Balze per cui l’amministrazione di Verghereto ha ottenuto un contributo dalla Regione di 200mila euro.

Nei giorni scorsi infatti, la Giunta del Comune di Verghereto ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’architetto Samuele Manzelli, dipendente del Comune. Il progetto si trova ancora in una fase preliminare, ma l’approvazione ottenuta nei giorni scorsi è il segno di un iter burocratico che procede filato a riprova della volontà dell’amministrazione di concretizzare l’intervento di riqualificazione.

L’intervento, per come ipotizzato in questa fase, prevede tra le altre cose la riqualificazione della piazza con la sostituzione della pavimentazione in porfido, l’installazione di arredi nuovi, di recinzioni e parapetti. Una parte del progetto riguarderà nello specifico la messa in sicurezza dell’area con l’impermeabilizzazione della pavimentazione.

L’approvazione del progetto di fattibilità consentirà ora di procedere con la progettazione esecutiva che una volta pronta consentirà di procedere con l’appalto. L’intenzione è quella di essere pronti ad assegnare i lavori tra la primavera e l’estate così che possano partire i lavori la cui durata è approssimativamente stimata in circa tre mesi. Se tutto filerà liscio la piazza rinnovata potrebbe essere pronta in autunno o comunque entro l’anno.

Per l’intervento, complessivamente, è previsto un investimento di 250mila euro di cui 200mila è il contributo ottenuto dalla Regione Emilia Romagna ottenuto partecipando a un bando dedicato proprio a “Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali”, mentre i restanti 50.000 sono coperti da fondi propri del Comune di cui 47.873 euro da avanzo di amministrazione e 2.126 euro da alienazioni incassate nel 2024.