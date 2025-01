Bagno di Romagna scommette su “Bici in Comune”: candidati progetti per 80mila euro

C’è anche il comune di Bagno di Romagna tra i quasi duemila Comuni che si sono candidati al bando “Bici in comune” promosso dal ministero per lo Sport e i giovani con Anci, l’associazione nazionale Comuni italiani. Quello presentato dal comune di Bagno di Romagna è un progetto che si declina lungo tutte e tre le linee di finanziamento previste dal bando e che vede tra i partner anche le amministrazioni di Sarsina e Verghereto.

Sotto la regia del sindaco Enrico Spighi e con il supporto degli uffici tecnici, è stato l’assessore Mattia Lusini a mettere a punto il progetto candidato da Bagno di Romagna. «Il bando divideva i Comuni in cluster, sulla base della popolosità, nel nostro cluster sono arrivte 853 candidature», riferisce Lusini che in questi giorni sta tenendo monitorato l’avanzare della candidatura. Il massimale distribuito nelle tre linee di finanziamento è pari a 2,6 milioni di euro, mentre ammonta a 80mila euro il contributo massimo a cui Bagno di Romagna può aspirare.

«Non era obbligatorio candidarsi su tutte e tre le linee di intervento, ma noi abbiamo optato per una proposta organica che toccasse tutti e tre gli aspetti», spiega l’assessore Lusini. La prima linea di intervento è quella che riguarda l’incentivazione della mobilità ciclabile e la digitalizzazione dei percorsi: «Noi in questo caso abbiamo proposto l’attivazione di un ciclobus per i bambini della materna di Bagno di Romagna, abbiamo infatti le condizioni per garantire un percorso in sicurezza che attraversa l’area pedonale. Per quanto riguarda la digitalizzazione, l’idea è invece quella di rendere interattivo attraverso qr code e marker il percorso ciclopedonale che porta al chiardovo». L’idea è quella di creare contenuti digitali che permettano di interagire con i percorsi ciclabili cittadini, scoprendone le peculiarità e la storia, ma potrebbe prestarsi anche a esperienze tipo cacce al tesoro o escape room. Rientra invece nella seconda linea di intervento, quella dedicata a riqualificare e garantire la sicurezza di piste ciclabili esistenti, la proposta di riverniciatura della pista ciclopedonale con i colori dell’arcobaleno. La terza e ultima linea di intervento è invece quella che riguarda gli eventi: «Ne abbiamo proposti tre già ben radicati e uno nuovo. Tra i primi ci sono la Grand Fondo di Romagna, che si terrà a maggio, Ecomotiva. l’iniziativa promossa da Trappisa, e la Senators Cup. La novità invece è il Giro del Mito, nuova iniziativa che dovrebbe tenersi a luglio e si prepara a raccogliere l’eredità della Gran Fondo del Capitano».