Bagno di Romagna, via Romea Germanica: si svela il programma di cammini ed eventi per il Giubileo

Venerdì 2 maggio, alle 20.30, al Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, l’asd “Tra monti e valli” presenterà in via ufficiale le molte e variegate iniziative legate alla riscoperta della Via Romea Germanica.

Per l’anno del Giubileo, il sodalizio sportivo bagnese ha organizzato un ricco programma di incontri e camminate lungo il sentiero che dalla Germania arriva fino a Roma attraversando alcuni tra i luoghi più suggestivi dell’appennino tosco-romagnolo. L’iniziativa si inserisce nella rassegna “Naturalmente, incontri, cammini e letture”.

Il presidente dell’associazione italiana Via Romea Germanica, Mirko Pacioni, insieme ad Alberto Merendi, del consorzio “Natura e Natura”, illustreranno al pubblico, attraverso testi e immagini, il calendario delle numerose proposte.

Tra le realtà che contribuiscono alla promozione e alla realizzazione di eventi e pellegrinaggi ci sono anche Club Alpino Italiano, Acli, Visit Emilia-Romagna, Avis e associazione Sorgenti del Tevere. Il tutto si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno di Romagna.