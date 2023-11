Bagno di Romagna, via alla ricostruzione del ponticello pedonale pericoloso, chiuso da 6 anni

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per costruire un nuovo ponte pedonale in sostituzione di quello malandato della “roccaccia”, che è stato chiuso sei anni fa, in quanto non era più sicuro. Serve a garantire l’attraversamento del fiume Savio subito a sud dell’abitato di Bagno di Romagna. L’appalto per l’opera, che era molto attesa, è stato affidato all’azienda locale “Clas”. Questa infrastruttura consentirà di raggiungere agevolmente da via Fiorentina il piazzale del parcheggio dell’Euroterme e i sentieri che dalla “roccaccia”, antica costruzione bagnese salgono verso Pian Basilica ed il Monte Comero.

I lavori in corso

Innanzitutto, si è proceduto a ️demolire la struttura del vecchio ponte, dichiarato inagibile nel 2017 a seguito a verifiche strutturali che ne decretarono lo stato di forte degrado e precarietà. In questi giorni - riferisce il sindaco Marco Baccini - «le lavorazioni stanno riguardando la costruzione delle due sedi ove verrà appoggiata la nuova struttura in metallo e legno a un’unica campata. ️Questo obiettivo fu inserito nella programmazione dei lavori a seguito di un confronto partecipato con i cittadini di Bagno, che avevano indicato questo intervento tra le priorità più sentite, ma senza possibilità di darvi immediatamente seguito a causa di altre priorità maggiori e più impellenti».

I costi

L’amministrazione ha perciò deciso di «candidare il progetto all’avviso pubblico di accesso ai contributi programmati dalla Regione per i Comuni montani, ottenendo un finanziamento di 98mila euro, che abbiamo completato con lo stanziamento comunale di 32mila euro».

Un altro tassello

La costruzione del nuovo ponte - conclude il sindaco - «va a completare il progetto di riqualificazione avviato a Bagno di Romagna, per il quale sono stati nel frattempo realizzati i nuovi giardini di via Lungo Savio, i nuovi campi da gioco e l’area del Chiardovo».