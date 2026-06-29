Bagno di Romagna, un frate disperso in zona Pietrapazza: ricerche in corso da domenica sera

Un frate risulta scomparso da oltre 24 ore, continuano le ricerche. Dalla serata di ieri, domenica 28 giugno, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono impegnate nella ricerca del religioso disperso in zona Pietrapazza, nel comune di Bagno di Romagna. Il frate, partito nella tarda mattinata di domenica dalla località di Chiesa di Sant’Eufemia, non ha fatto rientro. Per la gestione dell’intervento è stato allestito un posto comando dei vigili del Fuoco a Poggio la Lastra con il personale TAS, Topografia Applicata al Soccorso, incaricato del coordinamento di tutte le squadre sul campo, comprese quelle del Soccorso Alpino che stanno partecipando alle ricerche. Durante la notte è intervenuto il nucleo SAPR con l’utilizzo di termocamere e visori notturni, insieme al personale SAF di Forlì, alla squadra di Bagno di Romagna e ai Carabinieri. Dalle prime luci dell’alba di questa mattina nella zona è intervenuto anche l’elicottero del reparto volo di Bologna con personale elisoccorritore per battere l’area delle ricerche. Sono state attivate inoltre le squadre della Protezione Civile con le unità cinofile.