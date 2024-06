Bagno di Romagna, un foglio appeso post-elettorale accende i malumori: “Scritte intimidatorie al Sant’Agnese”

Un volantino post elettorale al Sant’Agnese accende la polemica, attraverso Enzo Montalti, candidato sindaco a Bagno di Romagna: “Si riporta di seguito il messaggio trovato questa mattina dal personale del Santa Agnese presso il marcatempo degli ingressi e delle uscite, messaggio di chiara intimidazione a quanti si sono impegnati direttamente nelle recenti elezioni politiche locali esprimendo a loro e a tutti i lavoratori la nostra totale solidarietà. Nell’interesse della struttura e per la tutela di quanti si sono legittimamente impegnati

politicamente, si chiedono alla S.V., rappresentante del socio di maggioranza della società Terme Santa Agnese, azioni concrete ed urgenti per avviare l’immediata apertura di un indagine, tesa all’individuazione dell’autore del deprecabile gesto e i dovuti provvedimenti a tutela del personale in argomento. Si rappresenta inoltre l’urgente necessità di dotare detta struttura di un CDA all’altezza del compito ponendo finalmente fine ad un lungo periodo di gestione totalmente inadeguata, come comprovato dai risultati dell’ispezione dell’ispettorato del lavoro, riportando nell’ambiente la dovuta serenità”.